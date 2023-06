Zeman provoca: “Ci sono pochi giornalisti a Foggia”. I cronisti abbandonano la conferenza

Zdenek Zeman in polemica con la città di Foggia. Proprio qui dove trent’anni fa nacque Zemanlandia, arrivano i fischi nei confronti del tecnico boemo, ora rivale al Pescara che strappa il 2-2 nell’andata delle semifinali playoff di Serie C. Molto nervoso, l’esperto allenatore si è presentato in conferenza stampa e ne ha avute per tutti: “Non ho incrociato Rossi e non ci siamo cercati. Non so se si sia creata una rivalità, ma per me non esiste. Non so chi l’abbia creata, ma secondo me ci sono pochi giornalisti a Foggia”. Dopo questa frase, i cronisti presenti in sala stampa hanno abbandonato la conferenza in segno di protesta.