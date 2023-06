Juventus al playoff di Conference League: quando gioca? Date partite e sorteggio

Sarà la Juventus, a meno di squalifiche imposte dall’Uefa, la prima squadra italiana a giocare nelle coppe europee nella prossima stagione. I bianconeri, infatti, saranno chiamati a superare lo spareggio di Conference League per l’accesso alla fase a gironi: ecco quando si gioca, le date delle partite e del sorteggio. Quest’ultimo si terrà il 7 agosto, pertanto è evidente come ben prima di questa data, per motivi organizzativi, l’Uefa avrà già deciso il destino dei bianconeri.

Le urne di Nyon andranno a definire gli accoppiamenti e l’ordine casa-trasferta delle sfide che si giocheranno in doppio confronto il 24 e 31 agosto, dunque a campionato già cominciato. La Juventus prende nota e aspetta di capire se giocherà nella terza coppa per importanza o se ne sarà esclusa: in tal caso, due possibilità. Se la Fiorentina vincerà la Conference League mercoledì, nessuna partecipante italiana in questa competizione e verrà scelta una formazione di un altro campionato, se i viola perderanno la finale, e in caso di esclusione Juve, saranno proprio loro a rigiocare la Conference in quanto ottavi in campionato.