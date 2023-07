Al-Ettifaq: Steven Gerrard è il nuovo allenatore

Steven Gerrard, ex tecnico dell’Aston Villa e della Nazionale inglese, ha accettato l’offerta dell’Al-Ettifaq, diventandone l’allenatore. In prima battuta Gerrard aveva rifiutato l’offerta del club saudita, ma ci ha ripensato in un secondo momento. I rappresentanti dell’Al-Ettifaq hanno promesso all’ex capitano del Liverpool di costituire una rosa forte abbastanza da vincere il titolo nazionale. Proprio questo dettaglio ha fatto in modo che Gerrard cambiasse idea, oltre la conferma del prossimo arrivo di alcuni calciatori europei importanti.