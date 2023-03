Juventus, Pogba cita il Corano sui social: “Allah non appesantisce un’anima oltre ciò che può sopportare”

“Allah non appesantisce un’anima oltre ciò che può sopportare”. Paul Pogba, centrocamposta della Juventus, cita una frase del Corano per il suo ultimo post Instagram. Il francese prova a guardare avanti dopo l’ennesimo stop di una stagione disastrosa, che l’ha visto in campo solamente per pochi minuti. Gli accertamenti effettuati questa mattina hanno infatti evidenziato una una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Tornerà dopo la sosta.