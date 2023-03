Borussia Dortmund, per Bellingham il Real Madrid fa sul serio

Secondo l’emittente tedesca “Sport1” il Real Madrid è pronto a fare sul serio per Jude Bellingham. I Blancos sarebbero risposti a mettere sul piatto un’offerta da 100 milioni di euro più altri 40 di bonus per superare la concorrenza delle inglesi, dalle due di Manchester al Liverpool. Alla fine potrebbe risultare decisiva la volontà del calciatore, che secondo molti sarebbe più incline a vivere un’esperienza in Liga piuttosto che un ritorno in Premier League.