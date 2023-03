Eintracht Francoforte furioso, il presidente non parte per Napoli e diserta il pranzo Uefa

Eintracht Francoforte furioso con le autorità italiane per la decisione del prefetto di Napoli di vietare la trasferta ai tifosi provenienti dalla città tedesca dopo l’annullamento del precedente provvedimento con il quale aveva limitato l’incontro ai soli tifosi partenopei. Una parziale apertura che non è andata giù al club della Germania, che clamorosamente ha fatto sapere come presidente non partirà per Napoli e non parteciperà al pranzo Uefa organizzato dal club partenopeo. Non ci sarà nessuna delegazione per solidarietà rispetto ai tifosi e il rischio è quello di un vero e proprio incidente diplomatico.