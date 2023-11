Juventus, per Locatelli lieve frattura alla costola. Si ferma anche Huijsen

Un paio di stop per la Juventus. Manuel Locatelli ha riportato una lieve frattura leggermente scomposta della decima costola, come evidenziato dagli esami svolti in Nazionale. L’infortunio, rimediato in un contrasto di gioco sabato sera nel match con il Cagliari, ha costretto il centrocampista a lasciare il ritiro azzurro. Farà il suo ritorno a Torino per le terapie del caso con i tempi di recupero da valutare. In casa bianconera si ferma anche il 18enne Dean Huijsen, alle prese col mal di schiena.