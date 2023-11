Inter, solo un affaticamento per Asllani: risponderà alla convocazione della Nazionale albanese

Non preoccupano le condizioni di Kristjan Asllani, costretto al forfait dell’ultimo minuto prima della gara tra Inter e Frosinone. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista ha accusato solo un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra che non gli impedirà di rispondere alla convocazione dell’Albania. Di conseguenza, Asllani dovrebbe essere tranquillamente a disposizione anche per il big match contro la Juventus dopo la sosta.