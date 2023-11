Italia Under 21, Nunziata: “Affrontiamo una partita alla volta, Nasti dispiaciuto per ciò che è successo”

“La prima cosa che dobbiamo fare è vincere la nostra partita e poi penseremo a quello che succede tra Norvegia e Irlanda. Sono due partite importanti per delineare la classifica del girone e dobbiamo fare il massimo per fare 6 punti. Affrontiamo una partita alla volta. Abbiamo due partite difficili anche se sulla carta sembrano più abbordabili. Siamo noi che dobbiamo renderla facile, sono due partite da vincere anche se un po’ di spazio a qualcuno che ha giocato meno lo darò”. Così Carmine Nunziata, tecnico dell’Under 21, parla in conferenza stampa dei prossimi impegni degli azzurrini nel girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2025. Poi, in merito ai singoli, il tecnico si è soffermato su Willy Gnonto con il quale “ho parlato. Normale che preferisca stare in Nazionale A, ma è intelligente, gli piace giocare a calcio e questa è un’opportunità per ritornare su. Nasti? Ho parlato anche con lui, era giusto farlo. Lui è ancora dispiaciuto di quello che è successo, sa che è rimasto a casa per quello. E’ giusto che paghi il suo gesto ma dalla prossima se la giocherà con tutti gli altri”. Infine un pensiero su Tommaso Barbieri, difensore del Pisa: “Ha fatto con me il Mondiale Under 17, è un terzino intelligente, ha buona gamba e discreta tecnica. Ho voluto portare un paio di giocatori in più per poterli valutare meglio”.