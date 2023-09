Wta Guangzhou 2023: Bronzetti crolla al terzo set, Minnen vola in semifinale

Niente da fare per Lucia Bronzetti, il cui cammino nel torneo Wta di Guangzhou 2023 si ferma ai quarti di finale, e non senza rimpianti. Un match dai due volti quello giocato contro la belga Greet Minnen dall’azzurra, che vince il primo set al tie-break e fatica poi a mantenere un livello omogeneo di tennis da lì in avanti, perdendo per una questione di dettagli il secondo set, per poi cedere invece di schianto nel terzo. Il punteggio finale recita così 6-7(8) 6-4 6-1 dopo una vera e propria battaglia durata due ore e quarantotto minuti.

E’ l’azzurra a conquistare il primo set: prima subisce un break, poi però reagisce alla grande e strappa il servizio all’avversaria per due volte consecutive, sprecando però al servizio nel decimo game, in cui arriva il controbreak che trascina poi tutto al tie-break: Bronzetti avanti 0-4, poi si fa recuperare, annulla il set point sul servizio della rivale e la spunta per 10-8. Doveva essere uno slancio importante, invece nel secondo set cala il rendimento della riminese, che concede tre palle break ma si salva nel quinto game, salvo poi subire il break nel settimo gioco andando a perdere il set per 6-4. E il terzo set diventa un calvario per la giocatrice italiana, alla quale Minnen lascia appena un game chiudendo agevolmente la pratica.