Gli ultras della Juventus: “Contro tutto e tutti. Non molleremo mai”

di Redazione 182

“Contro tutti da sempre. La Juventus e i suoi tifosi non molleranno mai, nemmeno in serate come queste”. Questa è la prima reazione degli ultras della Curva Sud della Juventus, come riporta l’Ansa, dopo la stangata della Corte federale d’appello della Figc che ha penalizzato la squadra bianconera di 15 punti. Domenica, in occasione del match contro l’Atalanta, è attesa la risposta del pubblico bianconero.