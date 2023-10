Juventus, il papà di McKennie critica Allegri: “Metti Weston a centrocampo e Weah come ala”

Attraverso un tweet, John McKennie – papà di Weston, centrocampista della Juventus – ha espresso il suo disappunto per le scelte tecniche di Massimiliano Allegri. In risposta a un post in cui si chiedeva se l’allenatore dovesse essere esonerato o meno a fine anno, McKennie senior ha scritto: “Metti McKennie a centrocampo e Weah come ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme in queste posizioni!“.

Put Mckennie in the midfield! Weah on the wing! They have proven they play well together in their perspective positions! https://t.co/ia8AtWJXRh

