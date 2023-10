Milan, Loftus-Cheek salta Dortmund e Genoa

Il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek non sarà a disposizione per le sfide contro Borussia Dortmund e Genoa. Gli esami a cui si è sottoposto l’ex Chelsea hanno evidenziato “un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria. Non sono in programma ulteriori esami, l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente”. Fuori dal gruppo in allenamento, insieme a Loftus-Cheek, i soli Kalulu e Krunic. Durante la sosta il calciatore lavorerà per tornare disponibile alla ripresa del campionato (il calendario prevede Juve, Psg e Napoli in poco più di una settimana). Per ora Pioli è chiamato a reinventare nuovamente il centrocampo. Possibile chance per il terzetto Musah-Reijnders-Pobega dal 1′ contro il Dortmund.