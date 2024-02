Juventus, nuovo sponsor: è Zondacrypto, piattaforma di scambio di criptovalute

Nuovo sponsor per la Juventus. Si tratta di zondacrypto, una piattaforma di scambio di criptovalute, il cui logo comparirà sulla manica delle maglie di Vlahovic e compagni. “Le criptovalute stanno diventando parte integrante del panorama digitale e l’Italia è uno dei primi Paesi per valore di scambi per utente di questo strumento. Ciò di cui hanno bisogno i clienti delle criptovalute è un ambiente di trading sicuro e completamente regolamentato in cui possano facilmente navigare nella loro lingua madre, che includa anche materiali didattici e assistenza ai clienti”, ha dichiarato Przemysław Kral, ceo di zondacrypto. “La collaborazione mira a sostenere la loro espansione internazionale, sfruttando la forza e l’entusiasmo della nostra vasta base di tifosi. Zondacrypto si distingue come azienda leader nel settore delle criptovalute. Per la Juventus è fondamentale collaborare con un’entità lungimirante, innovativa e professionale. Ci auguriamo una partnership dinamica e di successo nel mondo delle criptovalute“, ha affermato Francesco Calvo, dirigente bianconero. In base all’accordo di sponsorizzazione, il logo di zondacrypto sarà presente sulle maglie indossate dai giocatori della Juventus e sui cartelloni pubblicitari a bordo campo durante le partite del club. “Quello di zondacrypto è uno dei più grandi mercati regolamentati di scambio di criptovalute in Europa, nato in Polonia e sul mercato dal 2014 – autorizzato a operare in Italia, Lituania, Slovacchia, Estonia e Canada. Partito inizialmente come luogo di scambio per i bitcoin, si è successivamente trasformato in una piattaforma comprendente decine di criptovalute che può contare su 1.2 milioni di utenti attivi”, si legge nella nota del club.