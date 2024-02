Nigeria-Angola oggi in tv: canale, orario e streaming quarti di finale Coppa d’Africa 2024

Alle 18:00 di oggi, venerdì 2 febbraio Nigeria e Angola scenderanno in campo in occasione dei quarti di finale di Coppa d’Africa 2024. Al ‘Felix Houphouet Boigny Stadium’ di Abidjan le due nazionali si contenderanno il pass per la semifinale, dopo aver eliminato rispettivamente Namibia e Camerun. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia, oltre che in streaming sul sito e l’app dell’emittente, che ha acquistato i diritti della competizione. Viste le eliminazioni eccellenti agli ottavi, la Nigeria è la favorita per la vittoria finale di un trofeo che ad Osimhen e compagni manca dal 2013. Di fronte la sorpresa Angola, che non ha mai vinto il torneo. Sportface.it vi offrirà la cronaca al termine della partita.