Giochi del Mediterraneo, cambiano le date di Taranto 2026: si gareggia dal 21 agosto al 3 settembre

Sono state definite le date dei Giochi del Mediterraneo 2026, in programma in Italia, a Taranto. Il Comitato Internazionale, in collaborazione con il Comitato Organizzatore, ha stabilito che la Cerimonia di Apertura si terrà il 21 agosto, mentre la Cerimonia di Chiusura è programmata per il 3 settembre. Inizialmente in programma dal 13 al 22 giugno, si è deciso di optare per una modifica per ragioni legate ai fattori climatici e alle condizioni meteorologiche esistenti in estate in Puglia. Inoltre, tale cambiamento farà sì che l’evento non coincida con altre importanti manifestazioni sportive, specialmente i Mondiali di calcio. Come se non bastasse, così facendo, l’emittente ufficiale dei Giochi (l’EBU), avrà la possibilità di realizzare una produzione televisiva di alta qualità, aumentando le ore di trasmissione in diretta.