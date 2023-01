Tour Down Under 2023, risultati e classifica prima tappa: vince Bauhaus, Bettiol resta leader

Si chiude la prima tappa del Tour Down Under, la corsa ciclistica che sta aprendo la stagione in Australia. Dopo il prologo di ieri, una cronometro di Adelaide, quest’oggi è andata in scena una frazionein linea di 150 km con partenza e arrivo a Tanunda: ecco di seguito risultati e classifica. A trionfare in volata è stato Phil Bauhaus, velocista tedesco della Bahrain Victorious, capace di precedere Caleb Ewan e Michael Matthews, due idoli di casa. Quarto posto per l’italiano Alessandro Covi (UAE Emirates), mentre è di un altro italiano, Alberto Bettiol, la casacca del leader della classifica generale, conservata dal corridore dell’Education First senza patemi d’animo. Domani la Brighton-Victor Harbor di 154,8 chilometri.

ORDINE DI ARRIVO PRIMA TAPPA

1) Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) 03.37:35

2) Caleb Ewan (Australia) s.t.

3) Michael Matthews (Team Jayco-AlUla) s.t.

4) Alessandro Covi (UAE Team Emirates) s.t.

5) Paul Penhoët (Groupama-FDJ) s.t.

6) Emil Liepins (Trek-Segafredo) s.t.

7) Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) s.t.

8) Hugo Hofstetter (Team Arkéa-Samsic) s.t.

9) Taj Jones (Israel-Premier Tech) s.t.

10) Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) s.t.

CLASSIFICA GENERALE