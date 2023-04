Ranking Wta aggiornato a lunedì 24 aprile: Swiatek sempre in vetta, Giorgi torna tra le prime 40

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 24 aprile 2023. Nessuna novità in top 10, con Iga Swiatek che ha difeso il titolo a Stoccarda, battendo per il secondo anno consecutivo in finale Sabalenka e confermandosi al comando. Buone notizie invece per le azzurre, con Martina Trevisan salda al 20° posto e Camila Giorgi al ritorno tra le prime 40 del mondo. Una posizione guadagnata anche da Elisabetta Cocciaretto, nuovamente in top 50, mentre Lucia Bronzetti ha perso ben 17 posizioni ed è scivolata al 97° posto. Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 24 aprile

1 Iga Swiatek 8.975

2 Aryna Sabalenka 6.891

3 Jessica Pegula 5.735

4 Ons Jabeur 5.116

5 Caroline Garcia 5.030

6 Coco Gauff 4.400

7 Elena Rybakina 4.305

8 Daria Kasatkina 3.505

9 Maria Sakkari 3.191

10 Petra Kvitova 3.162

LE ITALIANE

20. Martina Trevisan 1.778

40. Camila Giorgi 1.214 (+3)

50. Elisabetta Cocciaretto 1.076 (+1)

68. Jasmine Paolini 841 (-2)

83. Sara Errani 748 (+2)

97. Lucia Bronzetti 677 (-18)