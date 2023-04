Atp Barcellona 2023: Alcaraz liquida Evans in due set e va in finale

Tutto facile per Carlos Alcaraz, che sconfigge Dan Evans con il punteggio di 6-2 6-2 nella semifinale dell’Atp 500 di Barcellona 2023 e si qualifica per l’atto conclusivo. Il campione uscente prosegue il suo cammino in Catalogna e impiega solamente 1h20′ per liberarsi del britannico, che ha fatto il possibile e quantomeno ha contribuito a dar vita a una partita divertente. Se però Alcaraz ha un bilancio di 22-2 in stagione ed è il numero due del mondo c’è un motivo, e lo spagnolo l’ha dimostrato ancora una volta. Pur non avendo servito benissimo, offrendo palle break in tre diversi turni di servizio, è sempre stato in controllo delle operazioni e ha staccato il pass per la finale senza difficoltà. Ad attenderlo nell’ultimo atto del torneo ci sarà Stefanos Tsitsipas, che ha già perso due finali a Barcellona. Alcaraz conduce 3-0 nei precedenti.