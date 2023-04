Juventus-Napoli, Allegri: “Vogliamo riprendere la Lazio, Bremer non ha niente”

“Il Napoli ha fatto un campionato straordinario e sta vincendo meritatamente lo Scudetto. Sarà una partita difficile contro una squadra forte, uscita dalla Champions con una bella partita. Serve una bella prova, per noi da ora alla fine sono otto partite in cui dobbiamo cercare di fare più punti possibili per rimanere tra le prime quattro. Noi vogliamo riprendere la Lazio al secondo posto”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia del match casalingo contro il Napoli. Con la classifica che torna a conteggiare i 15 punti tolti in appello per il caso plusvalenze, il tecnico bianconero traccia un bilancio di questi mesi: “Abbiamo fatto quel che era possibile, i condizionamenti ci sono stati ma non devono esserci alibi. Quel che è successo è successo, ora dobbiamo pensare a quel che deve succedere. Se la penalizzazione ci ha compattati? Facile dirlo. Ma magari se non ce li avessero tolti, ora ne avremmo dieci in più”. Possibile maglia da titolare per Vlahovic, che cerca il gol per dare slancio ad una stagione non facile: “Non sono preoccupato. Oggi ha fatto un buon allenamento. Ha la possibilità di migliorare, deve essere sereno perché lui non è il responsabile della Juventus”. Qualche dubbio in difesa: “Bremer non ha nulla, ma dobbiamo valutare. Bonucci e Rugani stanno bene, De Sciglio a disposizione”. E su Rabiot: “Adrien è cresciuto molto, ha margini di miglioramento nel tiro da fuori e nella distribuzione in verticale. Sta facendo una stagione straordinaria”.