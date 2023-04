Serie A femminile 2022/2023, il Milan si prende il derby: Inter sconfitta 3-1

Il Milan, dopo tre sconfitte nelle ultime quattro sfide, torna al successo e lo fa nel miglior modo possibile battendo 3-1 l’Inter nel derby valevole per la quinta giornata dei playoff del campionato di Serie A femminile 2022/2023. Per le nerazzurre si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle incassate contro Roma, Fiorentina e Juventus. Le rossonere, sin dai primi minuti, dimostrano di essere scese in campo con il piglio giusto tant’è che al 27′ trovano il gol del vantaggio con Grimshaw, brava a sfruttare un ottimo assist di Dubcova; si va a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa l’Inter agguanta il pareggio al 61′ grazie a Polli, ma la partita è tutt’altro che finita.

Il Milan continua a spingere andando a caccia della vittoria e all’83’ torna in vantaggio con una marcatura di Martina Piemonte. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per le nerazzurre, che in meno di un minuto le rossonere piazzano un uno-due devastante firmato da Vigilucci, che chiude definitivamente la gara. Il Milan porta a casa un importane successo ed è terzo in classifica, l’Inter scivola al quinto posto.