Virtus Verona-Juventus U23 oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Virtus Verona-Juventus U23. Alle 17:30 di oggi, sabato 22 aprile le due squadre saranno in campo in occasione della gara valida per l’ultima giornata del girone A di Serie C. Settimo posto e playoff blindato per gli scaligeri. La formazione bianconera staziona a metà classifica ma ha qualche speranza di playoff. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (disponibile anche su Dazn). Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca con i risultati del pomeriggio per scoprire tutti i verdetti.

