Juventus-Monza domani in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

Nella giornata di domani, giovedì 19 gennaio, si chiuderanno gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Uno dei match che andrà in scena vedrà scontrarsi la Juventus di Massimiliano Allegri e il Monza di Raffaele Palladino. I bianconeri si trovano nella parte più difficile di tabellone, se dovessero battere il club brianzolo andrebbero ad affrontare la vincente di Lazio-Bologna e in un’ipotetica semifinale una tra Inter e la vincente di Atalanta-Spezia. Il calcio d’inizio è in programma alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro da Mediaset su Canale 5. Sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming senza abbonamento a pagamento sulla piattaforma Mediaset Infinity.