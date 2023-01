Atalanta-Spezia domani in tv: data, orario e diretta streaming ottavi di finale Coppa Italia 2022/2023

Nella giornata di giovedì 19 gennaio si chiuderanno gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Atalanta-Spezia sarà il primo match della giornata. Le due squadre si sfideranno al Gewiss Stadium alle 15 e la vincente incontrerà l’Inter, che il 10 gennaio ha battuto il Parma ai supplementari. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia Uno. La partita si potra seguire anche in streming sulla piattaforma Mediaset Infinity.