Lazio-Bologna domani in tv: data, orario e diretta streaming ottavi di finale Coppa Italia 2022/2023

Nella giornata di domani, giovedì 19 gennaio, si chiuderanno gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Uno dei match sarà Lazio-Bologna che si giocherà alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma. La vincente della sfida affronterà nei quarti di finale una tra Juventus e Monza. Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva e in chiaro da Mediaset. Mediaset garantirà anche la trasmissione in chiaro e in streaming. Sarà dunque possibile seguire la sfida su tablet e smartphone attraverso l’app di Mediaset Infinity.