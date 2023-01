Juventus-Monza, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Monza, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium i bianconeri scendono in campo per tornare alla vittoria dopo due turni a secco, lo fanno contro i brianzoli che di certo saranno in grado di mettere in difficoltà i torinesi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di domenica 29 gennaio.

Juventus-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Marco Parolo.