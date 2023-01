Frosinone-Benevento oggi in tv: orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

L’orario e la diretta streaming di Frosinone-Benevento, match valido per la ventiduesima giornata della Serie B 2022/2023. I padroni di casa, primi in classifica, sono reduci da tre vittorie consecutive, mentre gli ospiti sono ancora a secco di successi nel 2023, e arrivano da due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro gare. Appuntamento questo pomeriggio, domenica 29 gennaio, alle ore 16.15. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport. Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN.