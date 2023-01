Diffidati Juventus-Monza, bianconeri a rischio squalifica in vista della Salernitana

I diffidati di Juventus-Monza, i bianconeri a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro la Salernitana. Contro i brianzoli sono due i calciatori a rischio di essere squalificati qualora dovessero rimediare un’ammonizione. Si tratta di Bremer e Locatelli, che dunque in caso di cartellino giallo saranno fermati per un turno dal giudice sportivo e dunque non potranno giocare in casa dei campani.