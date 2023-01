Juventus-Monza, gol di Ciurria che gela lo Stadium (VIDEO)

di Giorgio Billone 18

Patrick Ciurria sblocca Juventus-Monza e con il suo gol al 18′ gela l’Allianz Stadium. Bell’azione in profondità da parte dei brianzoli, col filtrante a pescare l’esterno. Conclusione violenta sotto la traversa, Szczesny non può nulla e arriva il vantaggio degli ospiti in casa dei bianconeri che non hanno iniziato affatto bene. In alto ecco il video del gol.