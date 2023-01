Formazioni ufficiali Frosinone-Benevento, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Frosinone e Benevento, sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. La formazione allenata da Grosso ha iniziato il suo girone di ritorno come aveva terminato quello d’andata, ovvero continuando a vinceree e mantenendo la testa della classifica. Non un buon periodo, invece, per i campani, che arrivano a questo appuntamento reduci da quattro partite consecutive senza vittorie. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 29 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-BENEVENTO

FROSINONE: Turati; Monterisi, Mazzitelli, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohden, Lulic, Caso; Insigne, Moro.

BENEVENTO: Paleari; El Kaouakibi, Veseli, Capellini, Pastina; Tello, Schiattarella, Foulon; Simy, Acampora, Pettinari.