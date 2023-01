Milan-Sassuolo, Giroud: “Siamo tutti molto delusi, dobbiamo restare uniti”

“Volevamo far bene, cercavamo una reazione di squadra in questa partita. Invece è un momento in cui tutto gira per il verso storto – queste le parole di Olivier Giroud a Sky Sport dopo il 2-5 subito dal Milan nella gara interna contro il Sassuolo –. L’unica soluzione è quella di restare uniti e di lottare insieme, con l’obiettivo di tornare a vincere e di rendere orgogliosi i nostri tifosi, i quali ci hanno supportato fino alla fine. Siamo tutti molto delusi, dobbiamo fare di più e prendere meno gol, altrimenti è difficile vincere”.