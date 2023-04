Juventus, Moggi rivela: “Con la qualificazione in Champions, rinnovo automatico per Allegri fino al 2027”

Intervistato da Radio Bianconera, Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha rivelato che l’accordo tra Allegri e il club per un ulteriore rinnovo di altri due anni, dunque fino al 2027, diventerebbe automatico – stando alle sue parole – in caso di qualificazione alla prossima Champions League: “Il problema di una permanenza di Allegri non si ponel d’altra parte, inoltre, con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League scatta automaticamente il rinnovo per altri due anni”.