F1, Fontana: “Gp d’Italia resterà a Monza, parlerò con Salvini”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto sapere via social della permanenza del Gp d’Italia a Monza: “Il Gran Premio di Monza è un evento straordinario che porta la Lombardia e l’Italia nel mondo. La Regione ha sempre sostenuto l’autodromo e il GP e continueremo a farlo. Per l’evento sportivo di livello globale, ma anche per le opportunità di ricerca, di studio e di tecnologia. Oggi a Roma incontrerò il ministro Salvini con un unico obiettivo comune: non farci fermare dalla burocrazia e mantenere il GP a Monza. Per il bene della Lombardia, dell’Italia e della Formula1”.