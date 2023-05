Juventus, Milik: “Si può sbagliare ma l’importante è non mollare mai, questo è lo spirito giusto”

“Si può sbagliare ma l’importante è non mollare mai, questo è lo spirito giusto per cercare di realizzare i nostri obiettivi… forza Juve“. Così Arkadiusz Milik sul suo profilo Instagram in seguito al rigore sbagliato nel match contro il Bologna. L’attaccante polacco della Juventus ha calciato davvero male, favorendo la parata di Skorupski, ma poco dopo si è riscattato segnando la rete dell’1-1.