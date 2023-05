Giro d’Italia 2023, Ganna: “Non vedo l’ora, la preparazione è andata bene”

“Non vedo l’ora”. Filippo Ganna fa il carico di ambizioni, sue e del suo team, l’Ineos, in vista del Giro d’Italia. “Sono così felice di essere tornato e di iniziare al Giro – il commento di Ganna, vincitore della prima tappa a crono nelle edizioni del 2020 e 2021 in due dei sei successi individuali all’attivo -. Non vedo l’ora di vedere cosa posso ottenere per la squadra. Sono molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto in questa gara in passato e mi sento davvero positivo”, ha aggiunto l’azzurro, che spiega: “La nostra squadra è forte e non vedo l’ora di partire e mostrare il nostro meglio. La cronometro di apertura mi offre ancora una volta l’opportunità di iniziare in modo molto positivo per tutti noi. I preparativi sono andati bene e non vedo l’ora di arrivare a Fossacesia Marina sabato”. “Ovviamente – conclude Ganna – amo correre in Italia davanti ai miei tifosi di casa e conosco l’impatto che ha l’incredibile supporto per me e per il team, quindi speriamo di usare quell’energia per dare il meglio”.

La formazione britannica, oltre a Ganna, schiererà Thymen Arensman, Laurens de Plus, Tao Geoghegan Hart, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Ben Swift e Geraint Thomas.. Per quest’ultimo c’è l’occasione del riscatto dopo le edizioni sfortunate del 2017 e 2020:“Le ultime due volte che ci sono stato non ho nemmeno finito, quindi spero di riuscire almeno ad arrivare a Roma“, scherza prima di aggiungere: “Questa stagione p stata finora fatta di fermi e ripartenze, ma sono sulla strada giusta e mi sto rimettendo in forma appena in tempo, con tutti i ragazzi che stanno andando molto bene. Abbiamo avuto un ottimo stage in Sierra Nevada e poi il Tour of the Alps ovviamente è andato molto bene, quindi il morale è alto. Tutti sono fiduciosi”.