Serie A 2022/2023, seconda classificata sotto i 75 punti? Pochi precedenti. E il distacco può essere record

La seconda classificata della Serie A 2022/2023 rischia di non superare i 75 punti stagionali. E’ uno scenario possibile, se non probabile nel campionato che nei piani alti ha visto una fuga solitaria e una rincorsa lenta. La Lazio al momento è seconda con 61 punti, ha bisogno di collezionarne altri 14 su 18 a disposizione per toccare quota 75 (la seconda più alta della sua storia). Nel campionato a venti squadre (nell’era dei tre punti a vittoria) solo tre volte la seconda forza del campionato non è riuscita a superare quota 75. Nel 2006/07 la Roma di Luciano Spalletti si fermò proprio a 75, a 22 punti dall’Inter di Mancini. Quello è tutt’ora il distacco più ampio tra prima e seconda nel format attuale della Serie A, ma il tecnico di Certaldo (al momento il suo Napoli è a +18 dai biancocelesti) potrebbe prendersi una rivincita e riscrivere anche questo record. Nella stagione 2008/09 invece Juventus e Milan si fermarono a 74. Nel 2014/15 invece è stata la Roma a chiudere il suo campionato a 70 punti, dietro la Juventus (al suo quarto titolo consecutivo). Altri tempi. Oggi i 70 punti potrebbero bastare a malapena per il quarto posto in una rincorsa lenta ma affollata.