Juventus, Milik: “Non abbiamo disputato una grande partita, ma i tre punti erano fondamentali”

L’attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik, ha commentato la vittoria all’ultimo respiro ottenuta contro la Cremonese. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Siamo contenti per il successo, era fondamentale cominciare al meglio l’anno. Non abbiamo disputato una grandissima partita, ma la cosa più importante erano i tre punti. Dobbiamo continuare così, seppur ci mancano ancora tanti compagni e non siamo ancora al completo”.