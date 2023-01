Inter, Marotta: “Abbiamo lavorato tanto, siamo in grado di competere e far divertire il pubblico”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato prima del match di campionato contro il Napoli. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Credo abbiamo lavorato molto bene, tutto lo staff ha lavorato molto bene per recuperare tutti i giocatori dopo la sosta. Siamo sicuri di essere in grado di competere e di far divertire il pubblico”.