Disservizi Dazn, Inter-Napoli non si vede. Utenti furiosi: “Siete una vergogna”

Anno nuovo, problemi vecchi per Dazn. La piattaforma streaming che detiene i diritti tv per trasmettere tutte le partite di Serie A, infatti, presenta nuovamente dei disservizi pesanti, che limitano l’esperienza degli utenti. Sui social monta la protesta dei tifosi, soprattutto per quanto riguarda l’impossibilità di vedere Inter-Napoli. Ma i problemi si estendono anche a Udinese-Empoli, match che si gioca in contemporanea a chiudere il programma della sedicesima giornata. Il messaggio è tristemente noto agli appassionati: “Ci scusiamo per l’interruzione, c’è un problema temporaneo con lo streaming di questo video. Prova a riavviare l’app o ad aggiornare la pagina browser”. Non un bel modo di cominciare l’anno, specie dopo i recenti aumenti di prezzo.

AGGIORNAMENTO – Intorno alle 20:55, il servizio sembra essere stato ripristinato e le partite sono tornate visibili, soprattutto sui dispositivi mobili.

Di seguito, alcuni dei commenti degli utenti.