Juventus-Milan, Pioli: “Penalizzazione? Tempistiche non da campionato regolare”

“Affrontiamo una squadra di livello con un grande allenatore, grandi giocatori ma dobbiamo cercare di vincere la gara. Penalizzazione Juventus? La tempistica non è quella che ci si augura in un campionato regolare. Ci auguriamo che possa essere definitiva, ma che ci possano essere tempistiche migliori per evitare disagi”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida contro la Juventus, decisiva per la zona Champions: “Non facciamo calcoli, non so come andranno le partite di oggi e non cambieranno il nostro atteggiamento. Vogliamo grande prestazione contro avversario di livello che in campionato ha fatto meglio di noi e in Champions peggio di noi. Se vogliamo far risultato servirà alto livello sotto ogni punto di vista”.

Sulla situazione di Ibrahimovic: “Non ho parlato con lui per il suo inserimento nel suo staff. E’ determinato per cercare di recuperare, la prossima settimana sarà decisiva per capire se potrà prendere parte alla sfida col Verona”. E sulla crescita di Leao: “E’ costante e continua, soprattutto nell’atteggiamento. Ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo, per farlo devi avere sempre l’ossessione di migliorarti e dare di più”.

“Per chi tifo il 10 giugno? Che vinca il migliore”, ha detto sulla finale di Champions. Quindi sul futuro: ” Futuro? Non è il momento di parlarne, è troppo importante finire bene la stagione. Ci sarà tempo per parlare di futuro, mercato e rinnovi. Non è questo il momento. I miei dirigenti sanno che la prossima stagione non si prepara dal 5 giugno, so che lavorano già da tempo. Se la squadra ha limiti? Non dobbiamo superare dei limiti, ma è quello che vogliamo dimostrare che fa la differenza. Siamo una grande squadra e domani vogliamo dimostrarlo. È normale che se alleni il Milan devi pensare in grande e per farlo bisogna lavorare tanto”.