Barcellona, Xavi saluta il Camp Nou e Busquets: “Non sarà facile, mercato dipenderà da fair play finanziario”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo impegno casalingo dei blaugrana contro il Maiorca. Una partita speciale per il club catalano, che saluta il Camp Nou: lo stadio sarà infatti indisponibile per i lavori di ammodernamento fino al novembre 2024 e fino ad allora il Barcellona giocherà le partite in casa allo Stadio Olimpico, sulla collina del Montjuic. Sarà anche l’ultima partita di due bandiere blaugrana, come Busquets e Jordi Alba. “Non è stato facile da allenatore gestire e lasciare fuori ex compagni e amici, lo stesso vale per quando mi è successo con Piquè e Dani Alves – spiega Xavi – Da allenatore però devi essere sopra tutto, dare priorità alla squadra e alla professionalità. Il Camp Nou è casa nostra e ci mancherà, cambiamo stadio ma dovremo comunque farlo nostro.”

In sede di mercato, non mancano i dubbi: “Dovremo capire come muoverci in base alla situazione economica del fair play finanziario. Sicuramente Busquets dovrà essere sostituito, ci serve un giocatore molto determinante, forte fisicamente, tatticamente intelligente e bravo tecnicamente.” In uscita anche Ansu Fati, mentre Xavi sembra blindare Koundè nonostante le voci: “Ci ho parlato, è un tassello determinante.”