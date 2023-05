Riccardo Gaucci torna nel mondo del calcio: è pronto a rilevare l’Assisi

Riccardo Gaucci è pronto a far ritorno nel calcio italiano. Il figlio di Luciano, storico patron del Perugia, è infatti vicino a rilevare l’Assisi. Dopo aver trascinato fino in Champions League il Floriana, club di Malta, Gaucci sarebbe intenzionato a ripartire dall’Umbria, regione a cui è legato sia per ragioni sportive che familiari (la moglie è di Spoleto), e “rilevare il titolo sportivo dell’Assisi per ripartire dalla seconda categoria“. Come riportano le testate locali, sarebbero già stati avviati i contatti con il Comune per limare gli ultimi dettagli del progetto.