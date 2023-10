A pochi minuti dal 90′ un Massimiliano Allegri infuriato con la sua squadra ha gettato via giacca e cravatta. Con la Juventus avanti 1-0 sul campo del Milan grazie alla rete di Locatelli, il tecnico livornese non era affatto soddisfatto della gestione dei suoi ed è rimasto così in camicia, come nel famoso Carpi-Juventus della stagione 2015/16.