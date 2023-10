Pagelle Milan-Juventus 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Juventus, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro grande inizio di partita con intensità e qualità con i padroni di casa che sfiorano il gol del vantaggio. Ci pensa Szczesny a compiere una parata straordinaria su Giroud e a blindare il risultato. Sul finire del primo tempo l’episodio chiave: Thiaw placca Kean diretto in porta, cartellino rosso ed espulsione sacrosanta. Nella ripresa un tiro deviato di Locatelli sblocca la partita e poi la Juventus mette in ghiaccio il risultato. Tre punti pesantissimi, l’Inter torna capolista. Ma la Juventus c’è.

LE PAGELLE E I VOTI DI MILAN-JUVENTUS

MILAN (4-3-3): Mirante 7; Calabria 6 (34′ st Kjaer sv), Thiaw 4.5, Tomori 6, Florenzi 6; Musah 5, Adli 6 (15′ st Krunic 5), Reijnders 5.5 (34′ st Romero sv); Pulisic 5.5 (43′ pt Kalulu 6), Giroud 6 (15′ st Jovic 5), Leao 6. In panchina: Nava, Pellegrino, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Traoré, Okafor. Allenatore: Pioli 5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7.5; Gatti 6.5 (33′ st Huijsen sv), Bremer 6.5, Rugani 6.5; Weah 6.5 (39′ st Miretti sv), McKennie 6, Locatelli 7, Rabiot 7, Kostic 6 (11′ st Cambiaso 6); Milik 6 (33′ st Chiesa sv), Kean 6 (11′ st Vlahovic 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Yildiz, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 6

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5 RETI: 18′ st Locatelli.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Espulso al 40′ pt Thiaw per fallo su chiara occasione da gol.

Ammoniti Weah, Reijnders, McKennie, Gatti, Locatelli, Allegri (all.).

Angoli 6-3.

Recupero 3′ pt, 6′ st