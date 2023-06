Juventus, Marchisio: “Vlahovic? Errori e infortuni, ma serve un allenatore che lo faccia migliorare”

“Quando si parla di Dusan si parla di un potenziale campione. Ci sono stati degli infortuni, degli errori del giocatore, ma dall’altra parte ci deve essere un allenatore che riesca a migliorarlo, a farlo rendere al meglio. Tante volte anche per la tipologia di gioco l’allenatore non ha aiutato Dusan. Vlahovic qualità ne ha tante. Io mi auguro che possa rimanere. Può migliorare tantissimo e bisogna puntare su un giocatore che ha margini di crescita come lui”. Lo ha detto l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio in un’intervista a Tuttosport, in merito al rendimento di Dusan Vlahovic, reduce da una stagione difficile con la maglia bianconera. Un po’ come Paul Pogba, ex compagno di squadra di Marchisio: “Quello che è successo a lui e alla sua famiglia è una cosa gravissima. Difficili essere sereni, pensare al campo. Ma Paul sa che deve dare tanto a questa maglia. Sa che quest’anno non ci è riuscito. Mi auguro che l’anno prossimo si riveda il vero Paul”.