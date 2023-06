Brozovic-Inter al passo d’addio, il croato su Instagram: “Attendere prego”

Marcelo Brozovic e l’Inter sono sempre più lontani. Il trentunenne centrocampista croato è al centrato del mercato e presto potrebbe salutare Milano e la squadra nerazzurra. Su di lui gli occhi dell’Arabia Saudita, ma non solo. Infatti, come è noto da tempo, è uno dei pupilli di Xavi e il Barcellona potrebbe pareggiare l’offerta di 20 milioni di euro. Soldi che però potrebbero non bastare per l’Inter che potrebbe anche arrivare a chiedere anche 25 milioni di euro. Sono ore calde, caldissime. Anche perché l’incasso permetterebbe all’Inter di chiudere l’affare Frattesi con il Sassuolo. Intanto Brozovic su Instagram alimenta le voci: “Loading” con sotto scritto: “Attendere prego”.