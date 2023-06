Golf, DP World Tour: quattro italiani al via a Monaco di Baviera

Sono quattro gli italiani al via al “BMW International Open”, il torneo del DP World Tour in programma dal 22 al 25 giugno al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Guido Migliozzi, parteciperanno anche Renato Paratore, Filippo Celli ed Edoardo Molinari, uno dei vice capitani del Team Europe alla prossima Ryder Cup. Si avvicina la sfida con il Team Usa e saranno della partita anche il capitano Luke Donald e gli altri due vice capitani, Nicolas Colsaerts e Thomas Bjorn, che ha vinto questo evento per due volte. Tempo quindi di conferme e indicazioni per l’assegnazione delle sei wild card a disposizione. A difendere il titolo sarà il cinese Haotong Li.