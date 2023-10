Juventus Legends, al minuto 9 stop ad amichevole per il ricordo commosso di Vialli (VIDEO)

di Giorgio Billone 126

Il minuto 9 dell’amichevole tra le Legends della Juventus, match del PalaAlpitour in occasione dei 100 anni di proprietà Agnelli, è dedicato al commosso ricordo di Gianluca Vialli, scomparso quasi un anno fa a causa di un male incurabile e sempre nel cuore non solo dei tifosi bianconeri ma di tutta Italia. La partita si è fermata, tutti hanno applaudito ed è partito il coro “Luca Vialli segna per noi”. Di seguito ecco il video.

https://twitter.com/chiccochiesa/status/1711833909720223793