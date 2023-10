Juventus Legends, Zinedine Zidane: “Io allenatore bianconero? Vedremo…”

Zinedine Zidane è una delle principali stelle presenti a Torino per le celebrazioni dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus. Intervistato da Sky, il francese ex Real Madrid ha parlato anche di un possibile futuro da allenatore della Vecchia Signora. “Finchè farò l’allenatore farà sempre piacere essere accostato alla Juventus – spiega Zizou – Adesso penso alla famiglia, in futuro vedremo…”. Insieme a Zidane sono scesi in campo campioni del passato come Del Piero, Davids, Ravanelli e tanti altri.