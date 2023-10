Basket, Eurocup 2023/2024: altra sconfitta per Trento, Bourg en Bresse passa 72-79

La cronaca di Dolomiti Energia Trento-Mincidelice JL Bourg en Bresse 72-79, match della seconda giornata del girone B di Eurocup 2023/2024. A “Il T Quotidiano Arena” arriva un’altra sconfitta per gli uomini di coach Galbiati, che cedono ai francesi nell’ultimo quarto dopo aver tenuto botta per i primi 30 minuti di gioco. Si complica non poco il cammino europeo di Trento, che mercoledì prossimo

La cronaca – La partita inizia nel segno degli ospiti, che trovano con più continuità la via del canestro portandosi sul 12-7 con la tripla di Morgan. Nel corso del primo quarto però Trento inizia a trovare le giuste contromisure e reagisce soprattutto grazie a Forray, che con due canestri consecutivi firma il vantaggio della Dolomiti Energia sul 23-21. Alla prima sirena però è perfetta parità sul 23-23. L’avvio di secondo quarto vede nuovamente l’attacco trentino faticare in avvio, poi però Udom sblocca i suoi e Trento tocca anche il +4 sul 33-29. La difesa funziona ma negli ultimi minuti del primo tempo Bourg en Bresse ritrova la percentuali importanti di inizio partita e così le triple di Morgan e Brown riportano avanti i francesi. Gli uomini di Galbiati faticano in attacco nel finale e così gli ospiti allungano sul 38-44 all’intervallo lungo.

Al ritorno in campo, il terzo quarto si apre con Bourg en Bresse capace di toccare anche il +9 in avvio di periodo. Si accende però Hubb, che prova a suonare la carica con il controparziale che consente a Trento di tornare sotto. Mike trova due triple pesanti per il nuovo +8 ospite (45-53), ma un grande Biligha firma l’aggancio sul 57-57. Si va così agli ultimi dieci minuti con ancora tutto in bilico, sul punteggio di 59-62 in favore dei francesi. In apertura di quarto periodo Forray e Stephens tengono la partita in equilibrio, con Trento che rimane in corsa salvo poi spegnersi a livello offensivo. Le triple di Brown e Salash portano Bourg sul +6 e negli ultimi minuti la reazione della Dolomiti Energia tarda ad arrivare. I francesi toccano anche il +10 e gestiscono nel finale, con Trento che può solo alleggerire il passivo.